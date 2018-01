La Duma ha commentato l'idea di Kiev sulla polizia stradale in Crimea

L'idea delle autorità ucraine di creare la polizia stradale in Crimea non ha senso, questa unità non è mai stata presente nella penisola, ha detto il deputato della Duma dalla Repubblica di Crimea Ruslan Balbek in un'intervista a RT.

"L'iniziativa può essere confrontata con la preparazione degli astronauti, infatti, l'Ucraina dalla Crimea e Sebastopoli è lontana come la Luna" ha sottolineato il parlamentare.

Secondo lui, tali misure da parte di Kiev sono contrarie al buon senso.

"Ma, come è noto, in Ucraina, sono in guerra con il buon senso e, purtroppo, hanno vinto. Quindi tutte queste forze speciali rimarranno "sulla carta" ha detto il deputato.

In precedenza il capo del Ministero degli interni ucraino Arsen Avakov ha annunciato l'intenzione di creare un'unità organizzativa della polizia stradale per la Crimea e Sebastopoli. Il ministro ha precisato che gli agenti lavoreranno in altre aree, finché l'Ucraina non "avrà di nuovo" la penisola sotto il suo controllo.