Primo ministro della Polonia: la Russia è la più grande minaccia per il paese

Ad oggi la Russia è la più pericolosa minaccia per la Polonia, ha detto il primo ministro Mateusz Moravetzkij al World Economic Forum a Davos, in un'intervista rilasciata a Politico.

"E' la minaccia da parte della Russia" ha detto, rispondendo a una domanda sulla più grande minaccia per la Polonia. Il premier ha anche invitato a prepararsi per "l'invasione" della Russia in Ucraina.

"E allora che cosa può accadere in caso di guerra nel Donbass, quando l'esercito russo si muoverà in profondità nel territorio dell'Ucraina? Naturalmente, questo non lo sappiamo; ci auguriamo che, tuttavia, non accada, ma è meglio avere la seconda e la terza linea di difesa, che rimanere senza armi" ha detto il primo ministro.

Il premier polacco ha anche parlato del gasdotto Nord stream — 2. "Nonostante quello che dice la Germania, non è un progetto di business" ha detto.

Secondo lui, la conseguenza della realizzazione del progetto è che i gasdotti ucraini, tramite cui il combustibile viene trasportato verso l'Europa Occidentale, diventeranno inutili.