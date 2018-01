Il NI ha comparato il carro armato T-90 all'americano Abrams e al Tip 99 cinese

L'analista militare della rivista The National Interest Sebastian Roblen ha confrontato le caratteristiche dei carri armati T-90МС, M1 Abrams e Tip 99.

Secondo l'esperto, più veloce dei tre veicoli blindati è il nuovo cinese Tip 99. Sulla strada il carro è in grado di accelerare fino a 80 chilometri all'ora, mentre il T-90 nella versione da importazione per l'India fino a 72 chilometri all'ora, e l'Abrams fino a 68.

Inoltre, il carro armato americano ha una propulsione "più vorace": le sue caratteristiche permettono di percorrere fino a 390 chilometri prima di fare rifornimento. I concorrenti sono in grado di percorrere oltre i 480 chilometri. Allo stesso tempo, questo carro ha i suoi vantaggi. Secondo l'analista, il cannone da 120 millimetri di questo carro armato ha proiettili М829 in grado di perforare il 15-20% in più delle protezioni rispetto ai cannoni di 125 millimetri del T-90 e Tip 99.

"In generale l'Abrams, con riserva, offre una maggiore potenza di fuoco, mentre il Tip 99, probabilmente, è meglio protetto con i sistemi multilivello. Inoltre, sono più veloci e hanno un maggiore raggio di azione" suggerisce Roblen.

Il carro armato russo T-90МС, a sua volta, è dotato del sistema di protezione Relikt, mirino ottico e motore più potente, per cui è in grado di fare concorrenza ai carri americani e cinesi, conclude l'analista.