Lo dimostrano i risultati di un sondaggio condotto a Kiev dall'Istituto internazionale di sociologia per il giornale "Specchio della settimana".

Secondo la ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati nell'edizione di "Specchio della settimana" sabato, alla domanda riguardo la migrazione per lavoro in Russia il 41,9% degli ucraini ha risposto che lavorare in Russia è accettabile, se manca il lavoro in patria. Il 21,2% ha risposto "filosoficamente": "che differenza fa dove si guadagna?". In questo modo, oltre il 63% degli ucraini è pronto per andare a lavorare in Russia, il 22,1% degli intervistati ha risposto che è "assolutamente inaccettabile".

Secondo il sondaggio, il 76,1% e il 74,5% delle persone sono pronte per andare a lavorare in Russia nel sud e nell'est dell'Ucraina, nella regione centrale ha confermato questa volontà il 60%, e ad ovest il 49,5% degli intervistati.