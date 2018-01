Trump ha invitato a prendere misure drastiche contro i talebani

"Io condanno il vile attentato che ha provocato decine di vittime, centinaia di persone innocenti sono rimaste ferite, gli USA si impegnano a mantenere la sicurezza in Afghanistan, liberato da terroristi che minacciano gli americani, i nostri alleati e tutti coloro che non condividono la loro nefasta ideologia" ha detto Trump, sottolineando che la "crudeltà "dei Talebani" non deve prevalere".

Egli ha anche esortato la comunità internazionale "a prendere misure drastiche contro i talebani e chi li sostiene".

L'esplosione è avvenuta sabato nel quartiere diplomatico della capitale, Wazir Akbar Khan, dove si trovano le ambasciate di paesi stranieri e gli edifici governativi. Molti edifici sono stati danneggiati, dove c'erano finestre. Come riferisce il canale tv 1TV citando il ministero della salute, ci sono stati 95 morti e 158 feriti. L'esplosione è stata rivendicata dai Talebani.