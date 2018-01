Russia, Consiglio sicurezza: consegne di motori RD-180 a USA continueranno

"Ci comportiamo correttamente con gli altri paesi e portiamo avanti gli accordi concordati. Non credo che dovremmo smettere di consegnare questi motori, anzi continueremo a farlo", ha detto Patrushev ai giornalisti.

In precedenza, il Congresso degli Stati Uniti ha ordinato al Pentagono di abbandonare l'uso dei motori russi entro il 2019, a causa dei disaccordi politici con la Russia. Il Congresso non esclude l'estensione dell'utilizzo dei motori russi fino a quando non sarà creato un valido sostituto.