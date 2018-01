"Nella sua fervida battaglia per ottenere denaro per il budget militare, Williamson sembra aver perso la comprensione dei limiti ragionevoli. Le fobie del ministro sulle fotografie di centrali elettriche da parte dei russi o sull'analisi dei percorsi dei gasdotti britannici sono roba da fumetti per bambini o della serie televisiva "Il circo volante dei Monty Python", — ha commentato ironicamente il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov.

Secondo il rappresentante militare russo, le informazioni sulla posizione delle centrali elettriche britanniche o dei gasdotti britannici sono così "segrete" come, ad esempio le fotografie dell'Abbazia di Westminster e il Big Ben.

Konashenkov ha aggiunto che se Williamson sta cercando di attirare l'attenzione, non sarebbe il primo ministro della Difesa che vuole "guadagnare peso politico sulle paure dei britannici della minaccia russa".

Tuttavia, ha proseguito Konashenkov, se "sciocchezze del genere" gli vengono riferite dallo Stato Maggiore "non serve pensare a come aumentare il bilancio della difesa, ma a investire risorse per controlli medici dei generali dello Stato Maggiore britannico."