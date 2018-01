Il governo ha incaricato le regioni che ospitano i Mondiali di calcio della prossima estate di organizzare rifugi temporanei per gli animali senza padrone. In queste strutture riceveranno cure adeguate, saranno vaccinati e sterilizzati: in questo modo i tifosi che arriveranno in Russia per assistere alle partire saranno messi al riparo dall'aggressività dei cani randagi.