Schierati in Corea tutti i componenti del sistema anti-missile americano Thaad

La Corea del Sud ha schierato tutte e sei le componenti del sistema di difesa missilistica statunitense THAAD, contemporaneamente Seul non ha ancora dato a Mosca le garanzie che lo scudo missilistico sarà controllato dai soldati sudcoreani. Lo ha affermato l'ambasciatore russo in Corea del Sud Alexander Timonin.

"In relazione al dislocamento del sistema Thaad americano in Corea del Sud, per quanto ne sappiamo al momento tutte e sei le componenti di questa batteria anti-missile sono già state installate. Allo stesso tempo non c'è alcuna dichiarazione sulla garanzia che questi armamenti siano controllati e gestiti dai militari sudcoreani", ha affermato il diplomatico russo.

In precedenza anche Pechino aveva sostenuto che lo schieramento in Corea del Sud dei sistemi di difesa missilistica statunitense Thaad avrebbe seriamente messo a rischio l'equilibrio strategico e gli interessi di sicurezza nella regione, Cina compresa.