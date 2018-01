Per il ministro della Difesa britannico "la Russia vuole il caos e migliaia di vittime"

Per questo il Cremlino è disposto a tutto, anche ad azioni al di fuori di qualsiasi remora morale.

Come ha spiegato in un'intervista al Telegraph, in caso di necessità Mosca può colpire le infrastrutture del Regno Unito per provocare migliaia di vittime.

Allo stesso tempo, osserva il giornale, a Londra è appena iniziato il processo di revisione della politica di difesa, che dovrebbe durare cinque mesi. In questo arco di tempo il ministero della Difesa cercherà di ottenere più fondi dal bilancio dello Stato per evitare tagli alle forze armate.

Questa settimana anche il capo dello Stato Maggiore dell'esercito britannico aveva messo in guardia dalla crescente minaccia militare della Russia.

"Il piano della Russia non è quello di inviare le sue navi da sbarco a Scarborough o alla spiaggia di Brighton. Penseranno in questo modo: "Come possiamo fare più male al Regno Unito? Danneggiare la sua economia, distruggere le sue infrastrutture, provocare migliaia e migliaia e migliaia di vittime, ma avere l'opportunità di creare il caos completo nel Paese,"- il Telegraph riporta le parole di Williamson.