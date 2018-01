La rete simpatizza con il robot Sophia, bloccatasi dopo una domanda corruzione in Ucraina

Il robot si è bloccato ha scritto sulla sua pagina Facebook il deputato del parlamento ucraino Alain Shkrum.

Alcuni hanno scherzato sul fatto che l'intelligenza artificiale è impotente contro la corruzione in Ucraina, mentre altri hanno preso la situazione abbastanza seriamente.

"Non è solo il robot che si è rotto, si è rotto il presidente, i deputati, i ministri, i funzionari si sono bloccati, i giudici si sono bloccati, ecc. Nessuno può resistere alla corruzione in Ucraina. Ucraini pensateci su" scrive Vasily Kadletsov.

"Esatto, la corruzione ucraina è incomprensibile anche all'intelligenza artificiale" scrive Irina Kharchenko.

"Davanti a queste domande anche i robot muoiono. Cosa vuoi dalle persone, specialmente dagli ucraini?" scrive Vyacheslav Zhidkov.

"Il robot più avanzato nel mondo di Sofia dopo la domanda "Cosa si può fare con la corruzione in Ucraina?" si è rotto e si è bloccato il processore. Anche l'intelligenza artificiale è impotente qui" scrive rlz_the_kraken su Twitter.

"E ha cominciato a piangere…" scrive Lyudmila Kozolvska.

"Persino il robot era spaventato dall'esercito ucraino e dalle accuse di separatismo, e ha finto di essere rotto", scrive Danila Ivanov.

"È solo che il robot ha bisogno di tempo per calcolare tutte le opzioni" scrive Nata Space.

"È solo che, a quanto pare, all'interno del robot ci sono comandi che le vietano di incitare alla violenza", scrive Olga Sklyarova.

"Semplicemente nemmeno i robot sono in grado di tollerare una tale barbarie come la corruzione in Ucraina, anche solo ammettere pensieri a riguardo, e la gente soffre" scrive A_Poletaev1991.

Sophia è stata sviluppata da Hanson Robotics e progettata in modo tale da adattarsi al comportamento delle persone e lavorare con loro. In autunno, durante una conferenza stampa sul forum "Open Innovations", il robot ha promesso che le tecnologie aiuteranno a rendere il mondo migliore e unire persone e robot.