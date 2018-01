Cina commenta notizia del trasporto di carbone dalla Corea del Nord alla Russia

In precedenza, i media facendo riferimento a fonti di intelligence sconosciute in Europa occidentale hanno riferito che la Corea del Nord avrebbe trasportato carbone in Corea del Sud e in Giappone attraverso la Russia, probabilmente in violazione delle sanzioni ONU. Si dice anche che le navi cinesi potrebbero partecipare a tali spedizioni. Secondo la dichiarazione dei media, la Corea del Nord almeno tre volte dopo l'introduzione di sanzioni delle Nazioni Unite lo scorso agosto ha caricato del carbone su delle navi nei porti di Nakhodka e Kholmsk dirette poi verso Corea del Sud e Giappone.

"Io non sono a conoscenza di tale situazione della quale ci chiedete. La nostra posizione è chiara e immutabile, speriamo che tutte le risoluzioni relative al problema riguardo la Corea del Nord, verranno rispettate rigorosamente e completamente" ha dichiarato il diplomatico durante il briefing quotidiano.

Ha sottolineato che la posizione della Cina rimane chiara sulla questione di una possibile violazione da parte dei cittadini e delle società della Cina delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

"Non permetteremo che le imprese cinesi o i privati possano agire in violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e se verrà fornita una chiara evidenza di eventuali violazioni da parte di individui o persone giuridiche cinesi, agiremo rigorosamente in conformità con la legge per affrontare questi casi" ha detto Hua Chunying.

Secondo lei, Pechino ha notato che recentemente viene dedicata molta attenzione ai "casi individuali relativi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU".

"La Cina spera che la comunità internazionale incoraggerà la cooperazione bilaterale positiva tra Seul e Pyongyang, e che incoraggerà le parti interessate ad un rapido avvio del dialogo politico e ad un impegno per una corretta soluzione della questione nucleare nella penisola coreana" ha dichiarato il portavoce del Ministero degli esteri.

In precedenza, il servizio stampa del Ministero degli esteri russo ha riferito che la Russia aderisce pienamente al regime di sanzioni contro la Corea del Nord.