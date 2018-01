Il Putin Team annuncia concorso per lo slogan del movimento

Il movimento sociale Putin Team ha annunciato un concorso per scegliere lo slogan del movimento, si legge sul sito dedicato.

"Proponiamo a qualsiasi partecipante del movimento di proporre da uno a cinque slogan per il team che useremo agli eventi e da stampare sui gadget Putin Team. Gli Slogan dovranno essere fatti sulla base dei nostri valori comuni" si legge nell'annuncio.

I valori comuni del movimento sono l'orgoglio del proprio paese, la sensibilità, la professionalità e rispetto per le persone. Le domande di partecipazione al concorso verranno accettate dal 25 gennaio al 5 febbraio. "Per partecipare è necessario inviare il proprio slogan in un file di testo alla posta elettronica konkurs@putinteam.ru, indicando nell'oggetto Concorso degli slogan" è indicato nel messaggio.

Gli organizzatori della competizione spiegano che lo slogan è una breve frase ad effetto che dovrà caratterizzare le attività e le visioni del movimento. "Ad esempio,"Putin Team! Rispettale persone e sarai invincibile!" o come questo: "Obiettivo comune: rendere il paese più forte" hanno spiegato gli organizzatori. "A vostra discrezione, lo slogan può essere in rima o meno, la caratteristica principale è la brevità, massimo cinque o sei parole".

Secondo il messaggio, i vincitori saranno scelti tra i partecipanti al movimento, a questo scopo verrà lanciato una votazione sul sito. Gli slogan dei vincitori saranno messi sui gadget del movimento. Inoltre, i vincitori riceveranno il primo set di gadget con lo slogan vincente e una videocamera Go Pro, concludono gli organizzatori.

Il giocatore di hockey Alexander Ovechkin, che dal 2005 è il capitano della squadra della Lega di Hockey USA, NHL "Washington Capitals" all'inizio di novembre 2017, ha annunciato la creazione del Putin Team. Ha sottolineato che ha sempre sostenuto il presidente russo, e ha osservato che l'obiettivo del movimento sociale sarebbe quello di unire tutti i sostenitori di Putin in una squadra per "mostrare a tutti una Russia forte e unita". Il Cremlino, ha accolto favorevolmente l'iniziativa di Ovechkin.