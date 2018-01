Siria, esercito scorpe congegni elettronici europei usati da teroristi

L'esercito siriano ha trovato armi radio-elettroniche avanzate di origine europea dopo aver eliminato i militanti nel distretto di At-Tanf in Siria: lo ha detto il ministero della Difesa russo in una nota.

"Durante la ricerca sul luogo dello scontro con i terroristi — si legge in una nota il Centro del ministero per la riconciliazione siriana —, le truppe siriane hanno trovato armi radio-elettroniche avanzate fabbricate in Europa (apparecchiature per contromisure elettroniche e un apparecchio radio), molte munizioni per armi leggere e letteratura dello Stato islamico (IS). Sono stati trovati anche nelle macchine bandiere e gli emblemi del gruppo di opposizione Forze del martire Ahmad al-Abdo. I militanti di questo gruppo sono addestrati in un campo vicino all'abitato di At-Tanf sotto la guida di istruttori delle forze speciali statunitensi come Nuova armata siriana".