Il ministero degli Esteri russo ha avvertito attraverso Twitter i cittadini di non recarsi in un certo numero di paesi europei a causa delle condizioni meteorologiche pericolose.

Ai cittadini russi è stato sconsigliato di recarsi in Spagna, dove il livello d'allerta è arancione, a causa del vento e del mare agitato; in Francia per le forti piogge e le inondazioni, così come in Grecia e Italia per abbondanti precipitazioni e vento forte.

Il livello d'allerta arancione è stato segnalato anche in Austria, Svizzera, Germania e Norvegia.