Integrità Siria obiettivo principale di Ankara e Damasco

"Una volta (le forze armate siriane) hanno abbattuto un nostro aereo e noi abbiamo reagito. Se loro non ci attaccano, noi non li attaccheremo. Finora non abbiamo intrapreso tali azioni. Il regime sa che le Forze di autodifesa curde vogliono smembrare la Siria. E noi, il regime e l'opposizione siamo tutti sostenitori della salvaguardia dell'integrità della Siria. Crediamo che il regime non coopererà con i terroristi", ha detto Cavusoglu.

Il 20 gennaio la Turchia ha lanciato l'operazione "ramo d'ulivo" contro i curdi a Afrin, nel Nord della Siria, che Ankara considera terroristi. Damasco ha condannato l'invasione turca, mentre Mosca ha esortato tutte le parti a rispettare l'integrità territoriale della Siria.