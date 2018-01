La Germania congela le esportazioni di armi in Turchia per operazione ad Afrin

Gabriel ha spiegato che il congelamento delle esportazioni è collegato all'operazione militare turca contro i curdi in Siria. Berlino è infatti "molto preoccupata per il conflitto militare nel nord della Siria… È chiaro al governo che non dobbiamo fornire armi alle regioni in conflitto e non lo faremo", ha affermato il ministro.

La Germania ha anche sospeso i programmi per la modernizzazione dei carri armati Leopard, in dotazione alle forze armate turche. Lo Spiegel osserva che la decisione è stata concordata tra Gabriel e la cancelliera Angela Merkel.

Il 20 gennaio la Turchia ha lanciato l'operazione "ramo d'ulivo" contro i curdi a Afrin, nel Nord della Siria, che Ankara considera terroristi. Damasco ha condannato l'invasione turca, mentre Mosca ha esortato tutte le parti a rispettare l'integrità territoriale della Siria.