Esperto spiega perché gli albanesi sostengono la politica USA

Il politologo serbo Dusan Prorokovic in un’intervista a Sputnik ha spiegato perché in Kosovo e Albania la stragrande maggioranza (rispettivamente il 75% e il 72%) approva la politica degli Stati Uniti.

La posizione geopolitica del Kosovo è in debito con gli Stati Uniti. Dall'intervento nel 1999 della NATO per volere di Bill Clinton al riconoscimento della sua indipendenza da parte di George Bush.

Questa decisione sul Kosovo ha portato ad un'accelerazione del processo di ingresso dell'Albania nella NATO. Ora gli USA stanno svolgendo un ruolo attivo in Macedonia, al fine di formare la terza entità nei Balcani con popolazione predominante albanese. Dato il sostegno statunitense degli albanesi nei Balcani, non stupisce che essi sostengano qualsiasi amministrazione degli Stati Uniti. Inoltre, negli ultimi quindici anni un gran numero di albanesi, i rappresentanti della giovane élite politica, si sono formati negli Stati Uniti. Queste persone sono già responsabili di varie istituzioni a Pristina, Skopje e Tirana. Quindi, in linea di principio, è comprensibile il motivo per cui supportano gli Stati Uniti con tale ottimismo ed entusiasmo.