Imprenditore olandese rivela i piani per colonizzare Venere e luna di Giove

"Marte non sarà la meta finale per le persone che vogliono creare insediamenti permanenti. Dopo questo gli astrofisici penseranno a città galleggianti sull'atmosfera di Venere e poi su come andare su una luna di Giove o sugli asteroidi. L'uomo si è sempre stabilito in posti nuovi che ha scoperto", ha detto Lansdorp.

Alcuni scienziati confermano anche che un giorno le sue idee potrebbero concretizzarsi. Ad esempio la colonizzazione di Venere è stata a lungo oggetto di discussioni scientifiche. Dal momento che la superficie di questo pianeta è troppo calda per la vita, l'uomo potrà abitare sopra sfere d'aria nell'atmosfera di Venere dove la vita è possibile.

Per quanto riguarda i satelliti di Giove, secondo gli scienziati della NASA "Europa", una luna coperta da un oceano ghiacciato, è probabilmente più adatta per la vita dei deserti di Marte, scrive l'Independent.