Russia-Pakistan, Asif: Pronti a rafforzare cooperazione militare

Il Pakistan è disposto a rafforzare i legami con la Russia nel settore della cooperazione militare, in particolare nell'antiterrorismo, e vuole vedere più investimenti russi nel suo settore energetico: lo ha detto il ministro degli Esteri pakistano Khawaja Muhammad Asif in un'intervista.

"La nostra cooperazione militare con la Russia — ha spiegato — è decisamente migliorata negli ultimi 4 anni. Come ex ministro della difesa, ne ho la prima conoscenza. Ma c'è ancora molto spazio per migliorare, quello che abbiamo non è abbastanza e può essere moltiplicato di molte volte. Attendiamo con impazienza di aumentare la nostra cooperazione nell'area militare, soprattutto per scopi antiterrorismo, e attendiamo con impazienza anche gli investimenti russi nel settore energetico, nel settore del petrolio, del gas e dell'elettricità".

Il ministro ha sottolineato che la Russia e il Pakistan hanno interessi comuni nei settori dell'antiterrorismo, della lotta contro la droga e contro la tratta di esseri umani e il raggiungimento della pace in Afghanistan.