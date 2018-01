Siria, Mosca: Propaganda Usa ci infanga per presunti attacchi chimici

Gli Stati Uniti hanno scatenato una massiccia propaganda contro la Russia accusando Mosca del coinvolgimento nel presunto uso di armi chimiche nella Siria dilaniata dalla guerra: lo ha detto il ministero degli Esteri russo.

"Il 23 gennaio — si legge in una nota — un certo numero di alti funzionari statunitensi ha diffamato la Federazione russa e la Repubblica araba siriana nel tentativo di incolparli per gli episodi in cui sono state usate armi chimiche durante il conflitto in quel paese".

Essenzialmente, è stato intrapreso un massiccio attacco di propaganda per infangare la Russia sulla scena mondiale e minare gli sforzi per una soluzione pacifica in Siria. Secondo il ministero, l'ultima serie di accuse "ipocrite" contro la Russia mira a ostacolare un'indagine obiettiva sui presunti attacchi chimici in Siria, dal momento che Washington non è interessata a trovare i veri responsabili di questi attacchi.