Secondo un sondaggio condotto per Sputniknews dall'agenzia Ifop in Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia, la maggior parte dei francesi e tedeschi (65% e 61%), il 47% dei britannici e il 37% dei polacchi ritengono che le sanzioni americane sono inaccettabili come strumento di cooperazione con i partner europei.

Seguono i dati complessivi del sondaggio della Ifop per Sputniknews (condotto il 20-27 settembre 2017 in Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia).

© Sputnik. Nuove sanzioni USA contro la Russia e i russi

Nel sondaggio sono state intervistate 3.228 persone maggiorenni provenienti da:

Francia: 807

Germania: 803

Regno Unito: 802

Polonia: 816

In Francia e in Germania più uomini rispetto alle donne ritengono le sanzioni degli Stati Uniti come uno strumento inaccettabile di cooperazione con i partner europei: in Francia il 72% degli uomini a fronte del 58% delle donne, in Germania il 65% degli uomini rispetto al 58% delle donne.

Le persone con età più avanzata in Francia e nel Regno Unito pensano che le sanzioni degli Stati Uniti siano inaccettabili: in Francia il 68% tra gli ultra-35enni, rispetto al 57% dei giovani sotto i 35 anni, nel Regno Unito il 49% rispetto al 44%. Inoltre in Francia, Germania e Regno Unito gli anziani costituiscono la più grande categoria di persone contrariate rispetto alle sanzioni: sono il 75% in Francia, in Germania il 72%, nel Regno Unito il 58%.

In Francia, Germania e Regno Unito i manager ed i liberi professionisti sono più propensi rispetto ai lavoratori poco qualificati nel considerare le sanzioni degli Stati Uniti contro i partner europei inaccettabili: in Francia sono il 67% rispetto al 61%, in Germania il 62% rispetto al 55%, nel Regno Unito il 52% contro il 38%.

I laureati sono più propensi a considerare inaccettabili le sanzioni degli Stati Uniti: in Francia il 70% rispetto al 61% dei diplomati, in Germania il 68% rispetto al 57% di diplomati; nel Regno Unito il 62% rispetto al 46%; anche in Polonia le persone con istruzione superiore con maggiore probabilità rispetto a chi ha un titolo di studio inferiore ritengono le sanzioni inaccettabili (34% rispetto al 26%).

Dal 20 al 27 settembre 2017 in Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia la rilevazione è stata condotta per Sputniknews dall'istituto Ifop, la società francese con la maggiore esperienza impegnata nella conduzione e analisi di sondaggi.