Le modelle magre devono ingrassare

Ad una modella che rappresentava il rivenditore è stato detto sei "troppo magra". Secondo un dipendente della ditta, questo è collegato alla recente critica mossa a Victoria Beckham per la modella della sua campagna pubblicitaria, ha 29 anni, si chiama Hydra Dukaskaite, ed è molto magra.

"In queste condizioni, dobbiamo fare attenzione", ha sottolineato il dipendente, l'Iniziativa è stata sostenuta dalle modella extra-size e fondatrice del movimento a sostegno della body-positività Self Love Brings Beauty, Felicity Heyward.

"Sul pianeta non ci sono due persone uguali. Siamo tutti diversi, è tempo che i marchi lo capiscano", ha detto.

Tuttavia, non tutti i modelli che lavorano per Asos approvano la scelta. "Io ho la taglia 36, sono sconvolta da questi problemi, sono costretti ad essere politicamente corretti dopo la storia della Beckham, ma sono soddisfatta del mio corpo" ha detto una di loro. Nel mese di luglio 2017 gli utenti russi di Twitter hanno richiamato l'attenzione sul look degli uomini, modelli di Asos, che sembravano infelici. Per la tristezza negli occhi dei modelli, è stato creato il canale Telegram Sad ASOS Models.