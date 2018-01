Östlund: l'idea della "minaccia russa" è promossa dal complesso militare-industriale

Il famoso regista svedese, vincitore della palma d'Oro per il film "The square", Ruben Östlund, la scorsa settimana è stato ospite del festival Kustenford, organizzato dal suo collega serbo Emir Kusturiza.

Qual è il ruolo del potere nel mondo moderno?

"Mi rende molto nervoso la situazione in Svezia e in Europa. Si tratta del complesso militare-industriale, che ha una forte lobby e sta cercando di raggiungere la Svezia. Questo non deve accadere. Penso che non ci fosse bisogno di firmare un accordo di produzione di nuove armi nucleari, si tratta, a quanto pare, del Trattato sul divieto delle armi nucleari. Le autorità a Stoccolma avevano intenzione di firmare questo accordo, ma poi hanno abbandonato questa idea, perché ci sono possibili conseguenze negative per il complesso militare svedese. La NATO non vuole che firmiamo il trattato contro le armi nucleari.

Credo che questo non c'entri nulla né con Putin, né con Trump, ma esclusivamente con il sistema economico e delle lobby militari. Questo settore fomenta l'idea di un conflitto tra la Svezia e la Russia, Europa e Russia. Altrimenti non ci sarebbe motivo di aumentare la forza del nostro esercito. Mi spaventa il fatto che tanti giornalisti "abbocchino" ad argomenti simili e scrivono della minaccia. Si diffondono le idee di questa minaccia. E, naturalmente, se stiamo comprando armi, che cosa accadrà? Mi spaventa questo sistema economico e di comportamento, che mira ad aumentare profitti.

C'è un fantastico disegno satirico, in cui è raffigurato Hitler: una mano alzata per il noto segno di saluto, l'altra dietro la schiena, tiene i soldi dei capitalisti. Ecco questo è vero. Siamo abituati a pensare ad Hitler come ad un maniaco, cosa che è stato, ma il motivo per cui è arrivato al potere è il denaro".