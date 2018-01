Bunker nucleari segreti di Russia e USA finiscono sul videogioco Minecraft

Il video dimostrativo è stato pubblicato su YouTube. I giocatori hanno inoltre accesso alle strutture.

I programmatori hanno utilizzato le immagini da satelliti oltre ai documenti segreti diventati di pubblico dominio. Hanno ricreato il centro di comando sotterraneo del sistema 15E601 "Perimetr" delle forze missilistiche strategiche russe, che si trova nella catena montuosa di "Kosvinsky Kamen" così come il bunker statunitense Raven Rock in Pennsylvania, che si estende su una superficie di 263 ettari ed è stato costruito per mantenere al sicuro i funzionari di primo piano dello Stato americano.

Secondo gli autori, il progetto dovrebbe ricordarci gli orrori della guerra nucleare e le devastazioni che porterebbe al mondo.