Comunità ebraica e armena in Turchia sostengono l'operazione militare di Ankara in Siria

In una dichiarazione scritta del Patriarcato armeno, guidata dall'84° Patriarca 84a della comunità armena ortodossa di Istanbul Mesrob II Mutafyan, si recita quanto segue: "Noi, a nome del Patriarcato armeno di Turchia, ci auguriamo il successo delle forze armate turche nell'operazione "Olive Branch" e preghiamo per porre fine al terrorismo, per instaurare la pace nella nostra regione, la moderazione e la tranquillità di cui ha bisogno tutta l'umanità. Crediamo sinceramente che l'onnipotente Dio che ha creato tutte le cose viventi, ci ha dato la sua benedizione sacra. Con questa fede durante tutti i riti di culto nelle nostre chiese, come sempre, pregheremo per il bene della Repubblica di Turchia. Che il Signore accolga le nostre preghiere".

Türkiye Ermenileri Patrikliği ordumuzun ve ÖSO'nun teröre karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu için destek ve duaya çağrı açıklaması yayınladı. Tüm kiliselerde askerimiz için dua ediliyor. Allah birliğimizi daim kılsın. pic.twitter.com/kvixvOomB7 — Markar Esayan (@markaresayan) 22 января 2018 г.

​Anche la comunità ebraica in Turchia ha rilasciato una dichiarazione scritta a sostegno dell'operazione ad Afrin. "La nostra comunità vuole il successo delle forze armate turche nell'operazione "Olive Branch" e si augura che nella nostra regione e in tutto il mondo prevalgano la moderazione, la tranquillità, l'effettiva cooperazione e la pace", si osserva nella nota.

Cemaat Vakıflarımız olarak Silahlı Kuvvetlerimiz’e, “Zeytin Dalı Harekatı”nda başarılar temenni eder, bölgemizde ve dünyada sağduyu, barış, yapıcı işbirliği ve huzurun hakim olmasını dileriz. #ZeytinDaliHarekati — Cemaat Vakıfları (@CemaatVakiflari) 21 января 2018 г.

​A sua volta il portavoce del presidente Erdogan Ibrahim Kalin ha ringraziato le comunità armene ed ebraiche della Turchia per il loro sostegno: "Il patriarcato armeno, la comunità ebraica della Turchia e le sue associazioni hanno sostenuto il nostro esercito e il nostro Stato. Li ringraziamo per questo. In questo spirito di unità c'è la nostra principale forza."