Rivista americana svela le caratteristiche del bombardiere strategico russo Tu-95

I bombardieri strategici russi Tu-95 sono capaci di reagire rapidamente al cambiamento della situazione durante il combattimento e all'improvvisa comparsa di nuovi obiettivi, scrive The National Interest riferendosi ad analisti militari.

Secondo la rivista, il Tu-95 è in grado di cambiare la selezione dell'obiettivo dei missili da crociera con il target già determinato. Durante la campagna militare in Siria contro i terroristi, i bombardieri russi hanno testato il sistema SVP che consente di reindirizzare i missili.

Inoltre, secondo alcuni rapporti, il Tu-95 è anche in grado di far cambiare bersaglio ai missili in volo.

Pertanto, osserva la rivista, gli Stati Uniti non sono più gli unici possessori di armi di precisione.