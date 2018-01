Le guardie chiedono penitenziari più sicuri. In stallo negoziato con il ministero della Giustizia.

Più di 130 prigioni sono bloccate in Francia per uno sciopero dei secondini. Sono 6100 le guardie carcerarie sul piede di guerra e il negoziato con il ministro della giustizia Nicole Belloubet è in alto mare.

I secondini chiedono l'istituzione di centri di detenzione specializzati, a seconda dei profili dei detenuti, una politica speciale in materia di detenuti pericolosi o violenti e nuovi dispositivi di sicurezza.