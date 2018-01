Afghanistan, attacco a sede Save the children: almeno 11 feriti

Sono ancora in corso scontri fra attentatori e forze di sicurezza a Jalalabad.

Almeno 11 persone sono rimaste ferite in un attacco all'ufficio dell'organizzazione di assistenza internazionale Save the Children nella città di Jalalabad, nella provincia orientale di Nangarhar, in Afghanistan.

Secondo quanto ha riferito l'agenzia stampa Tolo, un attentatore suicida ha fatto esplodere un ordigno vicino al cancello del complesso, aprendo la strada ai militanti per lanciare l'attacco verso le 9:00 ora locale. Le forze di sicurezza afgane e gli aggressori sono attualmente impegnati in scontri, stando a quanto ha riferito Attaullah Khoghyani, il portavoce del governatore provinciale.