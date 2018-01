Nucleare, verso estensione accordo Russia-Argentina

© Sputnik. Vitaliy Belousov Rosatom firma memorandum per ricerca ed estrazione di uranio in Argentina

Russia e Argentina valutano l'estensione della cooperazione in campo nucleare, in particolare sul ciclo del combustibile e la produzione di energia. E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta dei presidenti Vladimir Putin e Mauricio Macri.

Tra gli altri settori di cooperazione, la formazione di specialisti, l'uso del nucleare in medicina, nell'industria e in altri settori.