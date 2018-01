Russia al lavoro sul progetto del razzo-vettore riutilizzabile Korona

Il progetto Korona propone il passaggio graduale verso mezzi di lancio spaziale riutilizzabili. Secondo Molchanov, invece, i progettisti intendono sviluppare un mezzo monostadio completamente riutilizzabile, senza fasi intermedie, che allungano solo i tempi di transizione verso sistemi complessi e li rendono più costosi.

Il razzo Korona avrà un design monostadio riutilizzabile di decollo e atterraggio verticale, dotato di ammortizzatori aerei.

Gli elementi più potenti nei sistemi a razzo potranno essere utilizzati almeno 25 volte e la vita totale del razzo sarà di almeno cento voli.

La caratteristica specifica del razzo Korona sarà la possibilità di utilizzare una serie di sistemi di trasporto riutilizzabili, in cui il carburante usato per la partenza viene usato per rilasciare il satellite, mentre il carburante per il ritorno viene consegnato al razzo-vettore con una capsula di trasporto.

Come motore, è stata considerata l'installazione di un'estensione esterna con una camera di combustione modulare funzionante con carburante ecologico, cherosene e ossigeno liquefatto.

Come materiale strutturale principale è stata scelta unaplastica rinforzata con fibra di carbonio, mentre delle piastrelle ceramiche verranno utilizzate come protezione termica.