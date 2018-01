Repubblica Ceca: trovato campo di legionari romani

Questa importante scoperta per l'archeologia della Moravia è avvenuta durante scavi preventivi condotti per la costruzione di due nuove case. I resti di un antico campo militare sono stati trovati anche in via Voitova, non lontano dal centro della città.

"Questo campo risale alle guerre marcomanniche. Tra il 166 e il 180 d.C. i romani combatterono contro le tribù germaniche del medio Danubio. Questo campo è stato costruito durante l'attacco romano tra il 172 e il 180" ha dichiarato l'archeologo Václav Kolarzhik, come citato dal portale The Archaeology News Network.

Nel corso del secondo secolo, la distruzione causata dalle invasioni di popoli barbari nell'Impero Romano obbligarono i legionari a marciare verso il Barbaricum, territorio sotto il controllo di Roma. I territori della moderna Moravia, la parte orientale della Repubblica Ceca, erano popolati dalle tribù di Marcomanni e dei Quadi.

Il campo di Brno serviva solo come avamposto temporaneo, in cui non si poteva accogliere più di una legione. Le tende, erette su una superficie di diverse centinaia di metri quadrati, erano protette da un bastione. Il campo divenne uno dei punti di appoggio per i romani sulla via per Barbaricum.

Durante gli scavi nel campo sono stati fatti diversi ritrovamenti. Così, gli archeologi hanno scoperto un vaso di ceramica quasi intatto usato per cucinare. Inoltre, hanno trovato un ornamento di bronzo, che faceva parte dell'armatura dei legionari romani.

L'anno scorso furono scoperte le prime prove dell'invasione della Britannia da parte di Giulio Cesare, e nel nord dell'Inghilterra sono stati trovati centinaia di sandali di soldati romani.