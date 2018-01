Come mettere a confronto Trump e un terremoto con l’aiuto di una lampada

"Trovo che Political Lamp provochi reazioni più opprimenti perché questa lampada riflette la follia del sistema (di cui siamo parte), che può avere conseguenze drammatiche per milioni di persone a causa delle parole di una sola persona ", ha detto Fabien Bouchard ai giornalisti.

A differenza della Lampada politica che reagisce all'attività umana, la Lampada del terremoto reagisce alle manifestazioni delle forze naturali, "concretizzando le nostre paure e il nostro fascino per il potere della natura".

"E 'incredibile come questa semplice luce, che produce colori diversi, ci permetta di capire che da qualche parte ci sono forti scosse, soprattutto se la persona ha vissuto in prima persona l'esperienza di un terremoto" dice Fabien Bouchard.

Secondo il designer, l'idea di creare la Lampada Sismica è emersa dopo il terremoto del 2011 in Giappone, quando Fabien Bouchard viveva a Tokyo. La lampada riceve i dati dal sito IRIS (Istituto di ricerca integrato per la sismologia), e lampeggia in rosso-arancione ed emette un forte ronzio pochi minuti dopo ogni maggiore scossa.