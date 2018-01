Rosatom firma memorandum per ricerca ed estrazione di uranio in Argentina

Il memorandum è stato firmato dal Ministro degli esteri dell'Argentina, Jorge Faure, dal Presidente di JSC "Uranium One Group" (parte della società statale russa "Rosatom") Vasily Konstantinov e dal presidente di UrAmerica Argentina SA Omar Adra.

Il memorandum prevede la cooperazione tra Russia e Argentina nell'ambito dell'estrazione di uranio con il metodo ecologico della lisciviazione sotterranea. Si prevede che gli investimenti in questo settore possano ammontare a $250 milioni, e saranno creati circa 500 nuovi posti di lavoro.

A differenza del metodo convenzionale di estrazione, che prevede l'estrazione delle rocce e del terreno contenente l'uranio, la sua frantumazione e successiva trasformazione, la lisciviazione sotterranea permette di estrarre il minerale direttamente nella zona del giacimento. Individuato il giacimento viene pompato un reagente per lisciviazione dell'uranio dal minerale (separare l'uranio dalla roccia e da altri minerali), segue poi il pompaggio di una soluzione per portare il minerale estratto in superficie per la successiva trasformazione. In questo caso, il terreno e la roccia non vengono scavati, e non si formano accumuli di roccia inutile, così come discariche di superficie dovute alla lavorazione dei minerali e delle rimanenze della trasformazione. Questo metodo è molto più economico ed ecologico rispetto al metodo di estrazione mineraria dell'uranio.