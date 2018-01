RKK Energia svela quanto verrà lanciato il razzo-vettore superpesante russo sulla Luna

Secondo i media la Russia lancerà il suo razzo-vettore super-pesante di secondo stadio con un carico utile di 115 tonnellate sulla Luna tra il 2032 e il 2035, mentre una versione evoluta del razzo super-pesante di primo stadio con una capacità di carico di 88 tonnellate verrà lanciato sul satellite della Terra tra il 2027 e il 2028.

La compagnia ha anche aggiunto che nel 2022 è previsto il lancio del razzo vettore a medio raggio Soyuz-5, e nel 2027 si prevede di inviare sulla Luna la nave da trasporto spaziale "Federazione".

In precedenza, il progettista generale di sistemi spaziali per trasporto umano, Evgeny Mikrin, ha parlato della possibilità di mettere in funzione una stazione spaziale orbitale russa in caso della cessazione della attività della ISS.