Esperto: il turismo ha portato all’economia della Georgia $2,7 miliardi

L'esperto di questioni del turismo Nico Kvaratskhelia ha stimato il contributo economico dei turisti stranieri all'economia della Georgia intorno ai 2,7 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato in un'intervista con Sputnik Georgia.

Kvaratskhelia ha osservato che questa cifra potrebbe essere anche maggiore.

"Per un piccolo paese come la Georgia, 2,7 miliardi di dollari è molto, ma solo per sette milioni di turisti. Sarebbe a dire che da sette milioni di visitatori avremmo potuto ottenere molto di più se fossero stati solo turisti" ha detto l'esperto.

Ha spiegato che nella maggior parte dei casi, gli stranieri erano visitatori di un giorno o passeggeri in transito.

La Georgia nel 2017 è stata visitata da oltre 7,5 milioni di stranieri, il 18,8% in più rispetto al 2016. Nel 2017, la maggior parte dei visitatori erano cittadini di Armenia, Azerbaigian, Russia, Turchia e Iran.