Le prime tre posizioni della classifica sono occupate da antiche università d'Europa: palazzo Poggi in Italia all'università di Bologna, l'Università spagnola di Salamanca e l'università di Coimbra in Portogallo. Secondo le informazioni fornite, l'edificio principale dell'università statale sulle Colline dei passeri, progettato dall'architetto sovietico Lev Rudnevij, occupa il decimo posto in classifica.

"L'edificio principale dell'università statale Lomonosov si erge sopra il resto del campus, è alto 240 metri, ha 57 metri guglia con una stella a cinque punte, l'edificio è uno dei "grattacieli staliniani" a Mosca, ci sono 33 chilometri di corridoi e 5 mila stanze" hanno sottolineato gli autori della classifica.

Nella classifica c'è l'università di Rostock in Germania, l'università di Danzica in Polonia, l'università di Uppsala in Svezia, l'Università di Grenoble in Francia e la costruzione del Trinity college di Dublino in Irlanda. La più recente è quella di Orkuskij in Danimarca, del 1928.