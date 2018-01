L'ambasciatore russo in Norvegia: Oslo non ha sostituito la Russia nel mercato del pesce

La questione è grave per il settore della pesca del regno, ha riferito a Ria Novosti l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Russia in Norvegia Teimuraz Ramishvili alla conferenza Artic Frontiers.

"Dopo il raffreddamento delle relazioni tra la Russia e la Norvegia nel 2014, noi e i norvegesi ci siamo adeguati alla nuova situazione, dal punto di vista economico parliamo della perdita di miliardi di dollari per il commercio del pesce con la Russia. Ci sono stati tentativi per trovare mercati, grandi speranze di miglioramento delle relazioni con la Cina, ma il mercato russo non è stato sostituito" ha detto il diplomatico.

Secondo lui, questo preoccupa pescatori e politici in Norvegia. In generale, ha sottolineato il diplomatico, i paesi sviluppano relazioni nel settore della gestione congiunta delle risorse di parte nei mari del nord. In precedenza il ministro dell'industria della pesca della Norvegia Per Sandberg ha detto che prevede di far tornare il salmone sul mercato russo nel prossimo futuro. Con questo, ha sottolineato che l'attuale situazione, connessa con l'embargo della fornitura di pesce in Russia, non è un problema per il settore della pesca norvegese e i pescatori hanno saputo trovare nuovi mercati in Cina, Giappone e Vietnam.

La Russia nel mese di agosto 2014 ha imposto un embargo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari provenienti da paesi che hanno aderito alle sanzioni contro la Russia: USA, Europa, Canada, Australia e Norvegia.