La rapida diffusione di ratti a Parigi in un video scioccante

Il video è spettacolare: ci sono masse di ratti brulicanti nell'immondizia di Parigi, si legge nell'articolo. Questo video è stato registrato il 9 dicembre dello scorso anno, sulle rive della Senna, tra il museo del Louvre e il ponte di Royal nel VII arrondissement da uno dei dipendenti comunali di Parigi, responsabile per il servizio di pulizia nella capitale. Quella mattina gli spazzini dovevano svuotare i contenitori, ma erano chiusi con un lucchetto. Aprendone uno, sono rimasti terrorizzati. Ma non è la prima volta che questo accade, ha assicurato il dipendente a Le Parisien: "ormai da un anno stiamo assistendo a una rapida diffusione di ratti in tutti i distretti situati lungo la Senna".

Questo peggiora le condizioni di lavoro dei dipendenti comunali. "Al mattino balziamo indietro", dice il dipendente che si lamenta per la situazione "per i parigini, e per i turisti che arrivano nella città più bella del mondo". A questi dipendenti al lavoro sono state fatte le vaccinazioni, ma temono ancora "attacchi" di animali e parassiti, e le malattie di cui sono portatori. "Un collega mi ha detto, come un topo gli è saltato alla gola, un altro sul braccio, per quanto mi riguarda, non ho ricevuto ancora morsi, ma non vogliamo aspettare fino a quando accadrà".

Il comune spiega che è consapevole di questo fenomeno, i ratti, "sempre più spesso sono presenti nei luoghi pubblici", "i primi testimoni diventano i dipendenti, responsabili della pulizia negli spazi verdi". "Tutti i controlli necessari saranno fatti per questo problema", ha risposto Mao Penin, il vice sindaco, responsabile per la sicurezza ambientale e la pulizia, ricordando che a settembre dello scorso anno il comune ha stanziato 1,5 milioni di euro per la lotta contro gli animali infestanti.