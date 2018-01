Russia, Shoigu: In corso negoziati con nazioni per fornitura S-400

La Russia è impegnata nei negoziati sulle consegne di sistemi missilistici di difesa aerea S-400 con un certo numero di paesi del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico che sono disposti ad acquistare tali armamenti, seguendo l'esempio della Turchia: lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu.

Secondo il ministro, "l'interesse per l'acquisto dei sistemi è già stato dimostrato da altri stati, in particolare dalla regione mediorientale e dal sud-est asiatico. I negoziati — ha concluso Shoigu — sono attualmente in corso".