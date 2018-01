Svezia e Norvegia rifiutano di considerare la Russia una minaccia nell'Artico

"Nonostante il quadro comune europeo per le sanzioni degli ultimi anni, abbiamo una pratica cooperazione con la Russia su molte questioni, tra cui misure di protezione e sicurezza, ricerca e salvataggio, lavoro, iniziative ambientali nella regione" ha detto il ministero degli Esteri della Norvegia Ine Eriksen Sereide.

Alla conferenza Arctic Frontiers a Tromso ha anche detto che la Russia non è una minaccia militare per la Norvegia. "Basandomi sulla mia esperienza come ministro della Difesa della Norvegia, posso dire che non ci aspettiamo che un potenziale conflitto inizi a nord. Forse qualche evento può verificarsi nella regione del Baltico, e quindi i suoi effetti saranno estesi a nord" ha aggiunto.

Il ministro dell'imprenditorialità e dell'innovazione svedese Mikael Damberg a sua volta ha detto che la Svezia continua a seguire da vicino le attività in Russia nell'Artico. "Non siamo ingenui, ma siamo ansiosi di collaborare con la controparte russa" ha detto, aggiungendo che l'Artico deve rimanere una regione per il dialogo internazionale e per la pace e soluzione dei problemi.

Il rappresentante del Parlamento Europeo dell'Estonia Urmas Paett alla conferenza ha espresso preoccupazione per le dinamiche geopolitiche nella regione artica, richiamando l'attenzione sulla "militarizzazione". Il Consiglio Artico è stato creato nel 1996 su iniziativa della Finlandia, ne sono membri Danimarca, Islanda, Canada, Norvegia, Russia, USA, Finlandia e Svezia.

La conferenza internazionale annuale Arctic Frontiers si svolge dal 2007 con la partecipazione di rappresentanti dei governi, delle imprese e del mondo accademico.