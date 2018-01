Handelsblatt: l'embargo ha favorito la Russia e gli agricoltori tedeschi

A causa dell'embargo alimentare la Russia è diventata il più grande esportatore mondiale di grano e ha raggiunto successi anche in altri settori. Nel frattempo l'occasione per lo sviluppo della produzione nel paese non è mancata per molte aziende tedesche. Fino al 2015 la Russia occupava il più grande spazio espositivo alla fiera di Berlino alla "settimana verde", ma negli ultimi due anni gli stand russi non hanno partecipato a questo evento per le sanzioni imposte dopo "l'annessione della Crimea", scrive il giornale tedesco Handelsblatt.

Ora Mosca è tornata, la sua ambizione è grande: di recente l'agricoltura in Russia si è evoluta in uno dei settori più prolifici dell'economia nazionale. "Ora siamo in grado di piazzare i nostri prodotti nel mercato interno e iniziare attivamente a conquistare i mercati esteri", ha detto il ministro dell'agricoltura russo Alexander Tkachev, invitato dagli organizzatori alla fiera in Germania, anche se a Bruxelles in precedenza, è stata presa la decisione di impedirgli l'entrata nell'UE.

Nell'estate 2014 la Russia ha imposto l'embargo alimentare nei confronti dei paesi che hanno aderito alle sanzioni contro la Russia. Ora Mosca vuole esportare molti più prodotti alimentari di prima, ha detto il vice ministro dell'economia Eugene Gromyko a Berlino. "A questo punto abbiamo esportato grano per un valore di oltre 20 miliardi di dollari, abbiamo superato la vendita di armi" ha detto Gromyko, che ha visitato la fiera. L'esportazione della difesa della Russia nel 2017 è stata pari a circa 16 miliardi di dollari, nota il giornale.

Come riporta l'Handelsblatt, la crescita delle ambizioni della Russia è legata a un nuovo record: lo scorso autunno nel paese sono stati raccolti 130,5 milioni di tonnellate di cereali. È il 2,6% in più rispetto al 1978, quando l'Unione Sovietica ha stabilito il record della raccolta. "Siamo al primo posto nel mondo per volume di esportazioni di grano. Questo è un brillante risultato". Sul mercato mondiale dei cereali la Russia ha superato il suo principale concorrente, gli USA.

La Russia è già riuscita non solo ad arrivare al primo posto nel mondo per l'esportazione di grano, ma anche ad aumentare la produzione di carne di maiale e di pollame, osserva il giornale tedesco. Prodotti a base di carne di questo genere nel paese ora si producono più di quanto ne consumino i russi. Recentemente il ministro dell'agricoltura ha espresso il desiderio di estendere l'embargo alimentare per altri dieci anni, perché questo aiuta la produzione interna.

Tuttavia, l'autosufficienza per la Russia è ancora lontana, sostiene l'autore dell'articolo. Carne, latte e formaggio sono prodotti in maniera inferiore a quella necessaria ai consumatori. I piani di Mosca per coprire la crescente domanda della Germania di prodotti biologici non sono stati ancora realizzati a causa della mancanza di un riconoscimento ufficiale di qualità. Come sottolinea l'autore dell'articolo, nonostante l'embargo il "boom agricolo" russo è un'occasione per l'economia tedesca. Il dirigente della società di investimento e gestione Ekosem-Agrar GmbH, Stefan Dürr, con 340 mila ettari di terreni agricoli e 99 mila capi di bestiame, tra cui 45 mila vacche da latte, è diventato il più grande produttore di latte in Russia. Le condizioni non sono peggiori che altrove, ritiene Dürr. Egli osserva la presenza nel paese di un "contesto di mercato positivo, grazie all'investimento delle sovvenzioni, prestiti bancari a tasso agevolato e un buon prezzo per i prodotti lattiero-caseari".

Il settore agricolo russo è diventato da tempo attraente per gli oligarchi, che in passato si sono concentrati prevalentemente sul settore delle imprese. Si sono già assicurati vaste aree agricole, e se qualcun altro vuole investire in Russia, dice l'autore, deve farlo oggi, perché il prezzo della terra è in crescita.

Dal punto di vista di Thorsten Spillia, che gestisce la società Solana, la Russia è interessante non solo come piattaforma per l'agricoltura di piantagione e raccolta. Il presidente del gruppo di lavoro del settore agricolo, per la zona orientale della commissione dell'economia tedesca ritiene che le società dalla Germania in particolare sono interessate alla cooperazione per l'allevamento di animali, produzione delle attrezzature di mungitura e di ingegneria agricola.

Il capo della divisione di Claas, uno dei più grandi produttori nel settore agricolo per l'ingegneria meccanica, parla dell' "enorme potenziale di vendita" in Russia, ma anche delle opportunità che si aprono grazie all'unione euroasiatica economica e dell'esportazione, ad esempio, in Kazakistan.

Tuttavia, mentre Mosca parla di pieno successo della strategia di sostituzione delle importazioni, l'Istituto di finanza internazionale ne dubita, osserva il giornale tedesco. Le importazioni di prodotti alimentari sono scese dal 36% nel 2014 al 21% nel 2017, ma in larga misura la strategia della Russia ha subito un fallimento che riguarda l'aumento della produzione nazionale, che richiede una tecnologia avanzata. La sostituzione delle importazioni è andata a favore della produzione a basso valore aggiunto, che alla fine può portare al paese poco più del 2% nella crescita economica, segnala Handelsblatt.