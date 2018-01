Colloqui con il CIO in corso per la partecipazione degli atleti russi alle Olimpiadi

I colloqui con la delegazione del comitato olimpico internazionale a Mosca sono in corso per la questione della partecipazione degli atleti russi ai Giochi 2018, i risultati saranno annunciati in seguito.

Lo ha detto il primo vice-presidente del comitato Olimpico della Russia Stanislav Pozdnyakov.

Lunedì alcuni media russi, citando le loro fonti, hanno riferito che al sei volte campione olimpico di short-track Victor An non è consentito partecipare ai giochi Olimpici del 2018. In precedenza, il presidente dell'Unione del biathlon russo Alexander Kravtsov ha detto che il 22 gennaio la commissione del CIO a Mosca discuterà una serie di questioni per la partecipazione degli atleti russi in Giochi-2018.

"In questo momento continuano i negoziati con la delegazione del CIO sotto la guida del vice direttore generale Pera Miro. Si discute una vasta gamma di questioni, sportive, organizzative, tecniche che riguardano la partecipazione dei nostri atleti e della delegazione ufficiale ai Giochi, l'esito dei colloqui sarà reso noto in seguito, c'è ancora molto lavoro da fare" ha detto Pozdnyakov al telefono a Ria Novosti.

All'inizio di dicembre, il comitato esecutivo del CIO a Losanna ha deciso che la Russia sarà ammessa a partecipare ai Giochi del 2018, ma sotto la bandiera olimpica, gli atleti parteciperanno come "atleti olimpici della Russia", la loro lista sarà redatta da una commissione speciale.