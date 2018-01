A Betlemme ora c'è un monumento a Yuri Gagarin

Il monumento per il primo cosmonauta della Terra Yuri Gagarin è stato istallato venerdì nella città palestinese di Betlemme, venerata come il luogo di nascita di Cristo.

Il busto in bronzo raffigurante Gagarin è a poche decine di metri dall'ingresso dalla grotta, dove, come credono i cristiani, è venuto alla luce Gesù.

"Questo è un simbolo molto importante. Associamo questo luogo dove è iniziato il movimento dell'umanità verso il meglio, intendo la nascita di Cristo, con il movimento dell'umanità verso il nuovo, che è al di là del nostro mondo" ha detto alla cerimonia di apertura il rappresentante della Russia presso l'autorità nazionale palestinese Aidar Aganin.

I palestinesi nei loro interventi hanno sottolineato che Gagarin non gli è sconosciuto.

"Quando è stato nello spazio, ha sorvolato Gerusalemme e Betlemme" ha detto il capo della filiale locale della società ortodossa imperiale palestinese Daud Matar.

"Per noi Gagarin ci ricorda ciò che può essere raggiunto percorrendo la strada della conoscenza, un esempio da seguire" ha detto il sindaco della città Anton Salman.

Il busto a Betlemme è il 44° installato in tutto il mondo dalla fondazione di beneficenza di "Dialogo tra le culture — un mondo solo". Il suo portavoce ha reso noto che non si fermerà qui e ha detto che già sono in corso trattative per la costruzione dello stesso monumento in Israele.

Il busto di Gagarin è un altro esempio della presenza russa a Betlemme. In città, costruiti dalla Russia, ci sono il centro di scienza e cultura, un complesso multifunzionale per lo sport, musica e imprese, un posto noto come "la Casa della Russia", la scuola per i ragazzi dell'amicizia russo-palestinese che offre l'insegnamento della lingua russa.

"Il busto di Gagarin a Betlemme non è stato posizionato a caso, è la continuazione della presenza russa, che c'è sempre stata in Palestina, a partire dal XIX secolo" ha concluso Aganin.