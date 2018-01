Erdogan ha definito l'obiettivo dell'incursione ad Afrin

Come ha detto il leader turco, il paese non cambierà i suoi piani riguardo le operazioni ad Afrin.

"La Turchia non rivedrà i suoi piani per le operazioni ad Afrin, prenderà il controllo come è stato nell'operazione "Scudo dell'Eufrate", così i siriani potranno tornare" ha detto.

Il 20 gennaio il Quartiere Generale turco ha annunciato l'operazione "ramo d'ulivo", rivolta contro le Forze di autodifesa curde e il partito dell'Unione Democratica ad Afrin. Come ha dichiarato il primo ministro turco Bilal Yildirim, l'operazione sarà condotta in quattro fasi prima della creazione di una zona di 30 chilometri di sicurezza al confine.