Guardian: Stato Maggiore britannico chiede investimenti per la difesa

La Gran Bretagna è in ritardo rispetto alla Russia, sia in termini di spesa per la difesa, che per capacità di difesa, dice il Guardian, citando il capo dello Stato Maggiore britannico Nick Carter.

Secondo lui, se il paese non si manterrà su un piano di parità con Mosca, rischia di diventare una sua vittima, ad esempio, nella guerra ibrida. Le autorità britanniche hanno avvertito che la minaccia russa richiede elevate spese per la difesa, secondo il Guardian.

Così, il capo dello Stato Maggiore britannico Nick Carter ha avvertito che il Regno Unito è in ritardo rispetto alla Russia in termini di spese per la difesa, e anche per le capacità di difesa, scrive il quotidiano citando il testo del suo discorso sulle spese per la difesa.

Secondo Carter, se Londra non riesce a stare alla pari con la Russia, la Gran Bretagna rischia di diventare una vittima, in particolare, della guerra ibrida, che praticano Mosca e altri stati ostili. E una delle più gravi minacce è rappresentata da attacchi informatici, contro obiettivi non solo militari, ma anche di semplici cittadini.

"La nostra capacità di anticipare e rispondere alle minacce verrà compromessa, se non saremo alla pari con i nostri avversari" si legge sul giornale che cita il discorso di Carter.

Il capo dello Stato Maggiore britannico accusa la Russia di creare " un corpo di spedizione sempre più aggressivo" si legge nell'articolo. Carter, focalizzando l'attenzione sulla tecnologia militare in Siria, dice che Mosca ha dispiegato già le caratteristiche che la Gran Bretagna non sa eguagliare. Come sottolinea il Guardian, il Ministero della Difesa britannico insiste per un aumento di spesa per l'esercito, la marina e l'aeronautica militare.