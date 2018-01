Ha sottolineato che la posizione della Turchia è ben nota perché fin dall'inizio della crisi in Siria Ankara ha collaborato con diversi gruppi estremisti.

Tale affermazione, come riporta l'agenzia SANA, è stata fatta da Assad durante un incontro con la delegazione del Consiglio strategico iraniano sulle relazioni estere.

Ankara collabora con l'alleanza dell'opposizione armata delle forze siriane libere. L'agenzia Anadolu il Sabato ha riferito che nel quadro delle operazioni contro i curdi in Siria, le forze armate turche e i distaccamenti dell'opposizione siriana sono avanzate per cinque chilometri ad Afrin.

La Turchia prima dell'operazione Ramo d'ulivo contro le formazioni curde, le ha attaccate con l'aiuto dell'aviazione. Ankara sottolinea che le sue azioni sono finalizzate esclusivamente alla lotta contro i terroristi. Domenica scorsa, l'esercito è passato ad un'operazione di terra.

Il governo siriano ha condannato fermamente l'attacco della Turchia alla città di Afrin.

Per motivi di sicurezza, la Russia ha trasferito il gruppo operativo del Centro per la riconciliazione delle parti in guerra in Siria e della polizia militare della regione. Il Ministero della difesa ritiene che le azioni provocatorie degli Stati Uniti, che hanno fornito armamenti ai gruppi filo-americani in Siria, abbiano portato all'attuale situazione.