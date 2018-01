In onda sul canale Russia 1, Peskov ha osservato che la giornata lavorativa del capo dello stato è molto più" ricca e significativa di quanto possa essere vista in TV, perché il Cremlino non informa i media di molti incontri.

Come sottolineato da Peskov, questa è una "pratica comune". Secondo lui, ci sono diverse conversazioni telefoniche, che inoltre non vengono ufficialmente comunicate.