Ucraina, Poroshenko ha usato passaporto falso per una vacanza lussuosa alle Maldive

Il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko e la sua famiglia avrebbero ricevuto passaporti con nomi fittizi dai servizi segreti nazionali per partire in una vacanza nel lusso alle Maldive, scrive il portale ucraino "Strana.ua" riferendosi ad una fonte nell'SBU.

"Valeriy Heletey (comandante del corpo di guardia dello Stato ucraino — ndr) ha scritto una lettera all'SBU "top secret", secondo cui il presidente avrebbe ricevuto minacce. Grazie a questa lettera il capo di Stato ha ricevuto passaporti con nomi fittizi per sè e i suoi familiari. Se ne è occupato il dipartimento tecnico-operativo dei servizi segreti", il portale riporta le parole della sua fonte.

"Strana.ua" non specifica con quali nomi sono stati emessi i documenti.

In precedenza i media ucraini avevano riferito che Poroshenko e la sua famiglia avevano trascorso una vacanza alle Maldive. E' stato evidenziato che sono stati spesi dal capo di Stato non meno di 500mila dollari per affittare un'isola dal 1° all'8 gennaio. Inoltre il presidente ucraino si è registrato al resort con il nome di "Mr Incognito Petro Ukraine".