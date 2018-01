Media: acquistati domini in internet per sostenere Putin al Cremlino fino al 2048

In internet i sostenitori dell’attuale presidente russo hanno registrato dei domini per sostenere Putin al potere fino al 2048. Ne parla Newsweek.

Anche se il presidente russo Vladimir Putin non sarà in grado di restare un altro decennio al potere, in conformità con la legislazione russa, in internet sono stati registrati alcuni siti per sostenerlo nelle prossime quattro elezioni presidenziali.

Oltre al sito dedicato alla campagna elettorale di Putin per le elezioni 2018, la pubblicazione ha notato nella rete l'attività dei siti Putin2024.ru, Putin2036.ru, Putin2042.ru e Putin2048.ru.

Se Putin sarà eletto presidente nel 2048, osserva la pubblicazione, entro la fine di questo mandato Putin compirebbe 101 anni. E questo "supera di gran lunga non solo l'età pensionabile in Russia, ma anche l'aspettativa di vita media in questo paese".

Il fatto che gli indirizzi Internet per le campagne presidenziali siano stati acquistati in anticipo si è venuto a sapere dopo che i media russi hanno scoperto che il dominio dell'attuale campagna è stato registrato dieci anni fa, nel 2008, a nome di un certo Pavel Sepachev. Sepachev, tuttavia, ha smesso di supportare il dominio nel 2010, dopo di che è stato occupato da un altro titolare, il cui nome non è stato reso noto. Quest'ultimo ha mantenuto l'indirizzo fino alla scorsa primavera. In seguito l'indirizzo è stato acquisito dallo sviluppatore del sito Web per il partito Russia Unita, Notamedia, che ha lanciato la pagina dell'attuale campagna elettorale di Putin.